26 августа, 19:36Происшествия
Один человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Кузьминского лесопарка
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Один человек пострадал в аварии на 12-м километре МКАД в районе Кузьминского лесопарка. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении.
По информации телеграм-канала столичного Дептранса, участниками аварии стали три автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы города.
Проезжая часть в районе ДТП в настоящее время освобождена.
До этого водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика в Южном Бутове. В результате происшествия ребенка госпитализировали. О ходе расследования инцидента доложат главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
Движение на Новорижском шоссе затруднено из-за аварии
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