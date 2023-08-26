Один человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Кузьминского лесопарка

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Один человек пострадал в аварии на 12-м километре МКАД в районе Кузьминского лесопарка. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительным данным, пострадал один человек. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала столичного Дептранса, участниками аварии стали три автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы города.

Проезжая часть в районе ДТП в настоящее время освобождена.

До этого водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика в Южном Бутове. В результате происшествия ребенка госпитализировали. О ходе расследования инцидента доложат главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.



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