В Калуге арестовали водителя, сбившего на тротуаре 11 человек

Фото: телеграм-канал Readovka

Водитель, который сбил 11 человек на остановке общественного транспорта в Калуге, арестован на два месяца. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По информации ведомства, суд учел позицию прокуратуры, которая просила отправить виновника ДТП под стражу, и вынес решение об аресте подозреваемого.

Днем 24 августа в центре Калуги на улице Кирова автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди, в результате чего 11 человек пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Он признал вину, однако отрицал факт того, что на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, которое было установлено медицинским освидетельствованием.

Виновник ДТП в Калуге находился в состоянии наркотического опьянения