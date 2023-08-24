Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ

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Двоих пострадавших в дорожно-транспортом происшествии в Калуге детей эвакуируют в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

"Проведены телемедицинские консультации госпитализированным пациентам: шести взрослым и троим детям. У двух детей, 2006 и 2007 годов рождения, тяжелые сочетанные травмы, переломы конечностей, один ребенок прооперирован, другой – в операционной. Третий ребенок, 2019 года рождения, в состоянии средней тяжести", – сказал Кузнецов.

По его словам, было решено эвакуировать двоих детей в тяжелом состоянии после стабилизации их состояния и проведения еще одной телемедицинской консультации.

Он уточнил, что в настоящее время четверо из шести взрослых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшим проводятся операции. Кроме того, троих пострадавших после стабилизации состояния направят на лечение в ведущие федеральные медцентры Минздрава России.

ДТП произошло на улице Кирова в центре Калуги днем 24 августа. Мужчина врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Управление МВД по Калужской области уточнило, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Оперативно прибывшие на место инцидента правоохранители смогли задержать автомобилиста и доставить его в территориальное подразделение МВД.

Позже глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило освидетельствование.



Число пострадавших в ДТП в Калуге возросло до 11