Уголовное дело возбудили против водителя, сбившего пешеходов в Калуге

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего 10 пешеходов на остановке общественного транспорта в Калуге. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

По данных ведомства, дело завели в отношении 49-летнего водителя автомобиля Toyota Corolla. Мужчина обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека").

В прокуратуре подчеркнули, что ведомство контролирует расследование дела.

По словам главы Калужской области Владислава Шапши, трое пострадавших находятся в операционной в Областной клинической больнице. Одного человека поместили в реанимацию.

"В палате реанимации Областной детской больницы двое подростков 15 и 16 лет. Трехлетний ребенок находится в травматологическом отделении с мамой", – отметил Шапша в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, одного пострадавшего готовят к операции в больнице скорой медпомощи.

Шапша подчеркнул, что водителя Toyota задержали. Он уточнил, что автомобилист был лишен водительских прав с апреля 2023 года. В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия и экспертизы, добавил губернатор.

Немногим ранее министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко заявил, что десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с автомобилем, врезавшимся в остановку в центре Калуги. По его словам, детей госпитализировали в Детскую областную больницу. Четверо взрослых доставили в Областную клиническую больницу.



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