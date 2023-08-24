Десять человек пострадали в ДТП в центре Калуги

Фото: телеграм-канал Baza

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с автомобилем, врезавшимся в остановку в центре Калуги. Об этом министр здравоохранения региона Константин Пахоменко написал в своем телеграм-канале.

По его данным, дети доставлены в Детскую областную больницу. Четверо взрослых – в Областную клиническую больницу.

Один человек находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести, уточнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он добавил, что еще четверо пострадавших были осмотрены на месте и отказались от госпитализации. Им оказывается вся необходимая помощь.

На месте работают экстренные службы, прибывшие оперативно, руководитель службы скорой помощи Анна Чернова, глава ГИБДД Калуги и МЧС области, заключил Шапша.

Лишенный прав водитель 1974 года рождения врезался на легковушке Toyota в остановку с людьми на улице Кирова в районе дома № 11. ДТП произошло 24 августа около 13:43 по московскому времени.

По предварительной информации, он не справился с управлением. Областная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

До этого автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве 6 августа. В результате дорожной аварии пострадала женщина, ее доставили в медучреждение.

Несколько автомобилей столкнулись на улице Правды