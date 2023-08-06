Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил пешехода и врезался в остановку на Судостроительной улице в Москве. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Как уточняет ведомство, авария произошла в районе дома 21/11.

"Водитель автомобиля "Опель", выезжая с прилегающей территории задним ходом, совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожной аварии пострадала женщина, ее доставили в медучреждение", – говорится в публикации.

На место ДТП прибыли столичные оперативные службы. Специалисты намерены узнать все обстоятельства аварии.

Ранее семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. Пострадавшего доставили в больницу.

Согласно данным столичной прокуратуры, наезд на ребенка совершила 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.

Движение по дублеру было на некоторое время перекрыто.



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