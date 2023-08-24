Все дети, пострадавшие в ДТП в центре Калуги, находятся в сознании

Фото: телеграм-канал "Следком"

Все дети, пострадавшие в ДТП на автобусной остановке в центре Калуги, находятся в сознании. Об этом заявил главный врач Детской областной больницы Виктор Михайлов.

"Двое детей в реанимации 15, 16 лет. Это более серьезные травмы, родители все знают. Девочка тяжелая, сейчас пришла в сознание. Мальчик в сознании. Еще трехлетняя, она с матерью в обычном отделении. Мальчик сам позвонил родителям, а к девочке мама приехала", – видеосообщение главврача больницы опубликовано в телеграм-канале главы Калуги Дмитрия Денисова.

По словам Михайлова, мальчик получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. Однако главврач больницы дает благоприятные прогнозы для жизни и здоровья. В свою очередь, Денисов пожелал пострадавшим в аварии сил и скорого выздоровления.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале добавил, что в связи со сложившейся ситуацией министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил помощь федеральных медцентров.

Шапша подчеркнул, что медработники Областной детской больницы находятся на связи с врачами Российской детской клинической больницы имени Пирогова. Консультации проводятся при помощи телемедицины.

"Русалине, Алине и Гору оказывается вся необходимая помощь, они в стабильном состоянии", – отметил губернатор Калужской области.

Он уточнил, что пострадавшие в больнице скорой медпомощи и Калужской областной клинической больнице находятся под наблюдением мультидисциплинарной бригады специалистов разных профилей. Помощь оказывают анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги и хирурги рентгенологи.

Лишенный прав водитель на Toyota врезался в остановку общественного транспорта с людьми в центре Калуги на улице Кирова в районе дома № 11 около 13:43 24 августа. Областная прокуратура, в свою очередь, организовала проверку по факту происшествия.

Немногим позже в региональной прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего в соответствии с пунктом "в" частью 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Управление ТС водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека").

УМВД сообщило, что в результате аварии пострадали 11 человек. Оперативно прибывшие на место инцидента правоохранители смогли задержать автомобилиста и доставить его в территориальное подразделение МВД.



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