Сбивший 11 человек в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения

Фото: телеграм-канал "Следком"

Лишенный прав водитель Toyota, сбивший 11 человек на остановке в центре Калуги, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщил глава области Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Сейчас водитель задержан. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Преступник понесет заслуженное, суровое наказание", – говорится в его публикации.

ДТП произошло на улице Кирова в центре Калуги днем 24 августа. Мужчина врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Управление МВД по Калужской области уточнило, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Оперативно прибывшие на место инцидента правоохранители смогли задержать автомобилиста и доставить его в территориальное подразделение МВД.



Число пострадавших в ДТП в Калуге возросло до 11