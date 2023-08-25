Губернатор Калужской области рассказал о состоянии пешеходов, пострадавших в ДТП

Фото: телеграм-канал SHOT

Пешеходы, пострадавшие в результате ДТП, произошедшего в центре Калуги, находятся в стабильном состоянии, у них наблюдается положительная динамика, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой", – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в скором времени с медицинским центром НМХЦ имени Пирогова будет проведена телемедицинская консультация, по итогом которой будет принято решение кого из пациентов стоит эвакуировать в федеральный центр, а кто останется в областной клинике.

"На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов", – резюмировал Шапша.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявлял, что двое пострадавших детей, находящиеся в тяжелом состоянии, были эвакуированы из Калуги в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. По его словам, на тот момент четверо из шести взрослых находились в тяжелом состоянии.

Днем 24 августа в центре Калуги на улице Кирова автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди, в результате чего 11 человек пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. Он признал вину, однако отрицал факт того, что на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, которое было установлено медицинским освидетельствованием.

В данный момент мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем.



Виновник ДТП в Калуге находился в состоянии наркотического опьянения