Водитель, сбивший 11 человек в Калуге, признал вину, но отрицает прием наркотиков

Фото: Следственный комитет РФ

Водитель, устроивший ДТП в Калуге, в котором пострадало 11 человек, дал признательные показания, но заявил, что не принимал наркотики. Об этом сообщается на сайте СК России по Калужской области.

"Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал", – указано в сообщении.

В настоящий момент задержанного поместили в лечебное учреждение под конвоем.

ДТП произошло на улице Кирова в центре Калуги днем 24 августа. Мужчина на автомобиле врезался в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Управление МВД по Калужской области уточнило, что в результате происшествия пострадали 11 человек.

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и задержали автомобилиста. Мужчина был доставлен в территориальное подразделение МВД.

Впоследствии глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось на освидетельствовании.



Виновник крупного ДТП в Калуге находился в состоянии наркотического опьянения