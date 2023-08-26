Бастрыкину доложат о ходе расследования наезда самокатчика на ребенка в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить по факту наезда самокатчика на ребенка в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка в результате наезда электросамоката в Москве", – отметили в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшему ребенку оказали медпомощь. Специалисты принимают необходимые меры для установления личности скрывшегося виновника инцидента.

Бастрыкин получил исполняющему обязанности руководителя СК по Москве Сергею Ярошу доложить о ходе и промежуточных результатах проверки. Кроме того, в центральном следственном аппарате на контроле находится исполнение поручения и ход процессуальной проверки.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что самокатчик в Южном Бутове сбил 5-летнего мальчика. Со слов отца ребенка, самокатчик сначала остановился, но через некоторое время уехал с места происшествия. По данным ведомства, Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты процессуальной проверки.



Полицейские задержали самокатчика, сбившего четырехлетнюю девочку в Вешняках