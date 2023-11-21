ГИБДД Москвы проведет рейд по соблюдению ПДД водителями каршеринга и такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Столичная Госавтоинспекция с 22 по 28 ноября проведет в городе усиленный рейд по профилактике нарушений ПДД водителями каршеринга и такси. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что данные мероприятия будут проводиться в целях повышения безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе до 20 ноября проводились рейды на железнодорожных переездах, в рамках которых автомобилистам напомнили некоторые правила ПДД.

Как отметили в пресс-службе Московской железной дороги, все аварии на ж/д переездах – результат грубого нарушения правил водителями. Чаще всего люди пытаются проехать на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на световые и звуковые сигналы, добавили там.

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