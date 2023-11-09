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09 ноября, 09:30

Безопасность

Рейды на железнодорожных переездах проведут в столичном регионе до 20 ноября

Рейды на железнодорожных переездах проведут в столичном регионе до 20 ноября

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В Московском регионе до 20 ноября проведут рейды на железнодорожных переездах. Автомобилистам напомнят некоторые правила дорожного движения. Об этом сообщили на официальном сайте Московской железной дороги.

Там отметили, что все аварии, которые происходят на переездах, являются результатом грубого нарушения ПДД водителями. Чаще всего те пытаются проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на световые и звуковые сигналы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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