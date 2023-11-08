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08 ноября, 11:15

Технологии

Штрафы за утечку персональных данных могут вырасти в России в 10 раз

Штрафы за утечку персональных данных могут вырасти в России в 10 раз

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Максимальные штрафы за незаконную обработку и утечку персональных данных россиян могут повысить до 1,5 миллиона рублей. Как сообщили СМИ, поправки уже поддержал кабмин. Авторы хотят снизить число таких ситуаций, в том числе утечек биометрии.

Если документ примут, то для физических лиц штраф повысят до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, а юридические лица вынуждены будут заплатить 500 тысяч рублей.

По данным Роскомнадзора, только за шесть месяцев 2023 года в Сеть утекло более 200 миллионов записей о россиянах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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