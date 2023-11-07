МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Оператор МТС принял решение об отмене платы за раздачу интернет-трафика на тарифах, имеющих предоплаченный пакет интернета. Об этом в компании рассказали РИА Новости.

Такое решение связано с желанием "создать наиболее комфортные условия для абонентов МТС". При этом в компании не сообщили, будут ли отменять плату для тарифов с безлимитным пакетом.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 отменят взимание платы с россиян за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

При этом МТС выступил против возвращения к безлимитной раздаче интернета, так как, по их словам, это может спровоцировать увеличение цены на тарифы для всех абонентов. Если же, как сообщили в компании, сделать одинаковой цену на трафик для всех устройств, тогда операторы будут вынуждены увеличить стоимость трафика для всех тарифов, из-за чего абоненты только со смартфонами фактически будут платить за тех, кто активно раздает трафик.

В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета