В МТС объяснили, почему выступают против безлимитной раздачи интернета

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Мобильный оператор МТС выступает против возвращения к безлимитной раздаче интернета, так как это может спровоцировать увеличение цены на тарифы для всех абонентов. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает ТАСС.

"Отсутствие ограничений для единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов", – объяснили в компании.

Кроме того, в МТС подчеркнули, что нынешние тарифы рассчитаны с точки зрения экономики на индивидуальное потребление трафика с мобильных устройств, а для ноутбуков есть другие тарифы, поскольку они расходуют намного больше трафика за единицу времени.

Если же, как сообщили в компании, сделать одинаковой цену на трафик для всех устройств, тогда операторы будут вынуждены увеличить стоимость трафика для всех тарифов, из-за чего абоненты только со смартфонами фактически будут платить за тех, кто активно раздает трафик.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 отменят взимание платы с россиян за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

По версии ведомства, в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как они навязывают клиентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. В МТС же заявили ФАС, что в их действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика нет ущемления интересов абонентов.

Мобильные операторы отменили плату за раздачу интернет-трафика