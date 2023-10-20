Более 2 тыс представителей креативных индустрий прошли обучение по городским программам

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

С 2021 года более двух тысяч представителей креативных индустрий прошли обучение по городским программам. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Профильные программы помогают москвичам превратить свои увлечения в призвание. Под руководством экспертов начинающие музыканты записывают первые композиции, а будущие мастера легкой промышленности осваивают новые профессии. Действующие представители отрасли в рамках курсов повышают уровень финансовой и юридической грамотности", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"ПРО. Креатус" является одним из популярных образовательных проектов, рассчитанных на топ-менеджеров и индивидуальных предпринимателей в креативной сфере деятельности. В рамках этого проекта участники получают консультации по вопросам защиты интеллектуальной собственности и авторского права на бесплатной основе.

Девятидневный интенсив "Фабрика музыки" предоставляет своим участникам возможность выбрать направление развития в сфере, а также продумать дальнейшие шаги. Участники могут записывать композиции, создавать планы продвижения артиста, совершенствовать навыки организации творческого процесса.

Мастеров швейного производства готовят на проекте "Фабрика легпрома". Обучение проходит в течение двух месяцев. За это время будущие закройщики, конструкторы, технологи и швеи изучают наиболее популярные прикладные специальности, повышают квалификацию. Кроме того, у участников этого проекта есть возможность найти работу у партнеров.

Молодые художники могут присоединиться к программе, которая способствует продвижению творцов на рынке современного искусства. Программа предполагает два этапа: четырехдневный интенсив в школе "Арт. Практикум" и презентацию работ художников лидерам этой сферы деятельности на ярмарке "Арт Москва".

Также столичные представители креативной индустрии могут принимать участие в неформальных встречах. В рамках таких мероприятий эксперты обсуждают текущие тренды, делятся опытом и создают новые сообщества.

Программы реализуются согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Всего в креативной индустрии Москвы на данный момент работают свыше 100 тысяч организаций в сфере моды, дизайна, искусства, кино, рекламы, архитектуры и других.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столичной сфере креативных индустрий работают 106,5 тысячи организаций. По словам градоначальника, в 2020 году для поддержки творческого бизнеса в Москве было создано Агентство креативных индустрий (АКИ). Мэр Москвы добавил, что Агентство разрабатывает разные проекты для предпринимателей, учитывая их особенности.

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