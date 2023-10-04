Московский центр услуг для креативного бизнеса обработал почти 2 тыс заявок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первый креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ) обработал почти 2 тысячи заявок предпринимателей Москвы. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Центр работает с 2021 года. В настоящее время он находится в офисе Агентства креативных индустрий по адресу улица Большая Никитская, дом 17, строение 2. В этом учреждении посетители могут решить свои вопросы в режиме одного окна.

"Около 44% поступивших запросов касалось мер поддержки предприятий в сфере моды. Остальные равномерно распределились между другими направлениями креативных индустрий. Самыми популярными темами консультаций стали привлечение финансирования, защита интеллектуальных прав, маркетинговое продвижение и участие в городских мероприятиях", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В центре услуг для бизнеса специалисты помогли компании, которая производит сувенирную продукцию. Ей необходимо было внести изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и собственное наименование. Сотрудники ЦУБ уладили все вопросы с налоговой инспекцией.

Кроме того, эксперты помогли оформить заявку на грант для приобретения оборудования. Благодаря этому предприятие смогло закупить технику для печати на текстиле для создания корпоративной одежды и другой продукции по заказам Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и Сибирской угольной энергетической компании.

Также эксперты ЦУБ консультировали производителя экипировки для велоспорта и триатлона по вопросам кредита на инвестиционные цели, а также подобрали подходящую программу с выгодными условиями. Благодаря участию Фонда содействия кредитованию малого бизнеса столицы предприниматель смог получить необходимые для развития деятельности средства менее чем за месяц.

По данным ведомства, ЦУБ оказал помощь бренду экоаксессуаров, фабрике по изготовлению кашемировых изделий и другим компаниям. Подробная информация об услугах центра доступна по телефону +7 (495) 970-41-09.

Креативная индустрия является значимым сектором экономики города. В этой сфере работают свыше 100 тысяч организаций, представляющих дизайн, искусство, моду, кино, разработки видеоигр, архитектуру и рекламу.

"Столица формирует для творческих предпринимателей комплексную систему поддержки и развития на основе их запросов и передовых мировых практик", – заключили в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что больше 42 тысяч жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых при поддержке столичной службы занятости с начала 2020 года. По ее словам, самой востребованной среди самозанятых является сфера услуг. Так, москвичи предпочитают индустрию красоты, здорового образа жизни, становятся парикмахерами, фитнес-тренерами и другими специалистами.