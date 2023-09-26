Сервис по подбору мер поддержки для промышленников запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервис "Поддержка промышленности Москвы" стал доступен для пользователей Telegram. Исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал подробнее о возможностях чат-бота.

По его словам, виртуальный помощник был создан правительством столицы для того, чтобы познакомить промышленников с существующими мерами поддержки.

"Чат-бот – это удобный интерактивный сервис, содержащий актуальные сведения о более чем 20 доступных мерах финансовой и нефинансовой помощи для столичной промышленности", – добавил Ефимов.

Он обратил внимание, что в прошлом году около 400 крупных и средних промышленных предприятий в Москве воспользовались инструментами для развития бизнеса.

Сервис поможет решить вопросы, которые могут возникнуть при подключении к инженерным коммуникациям, строительстве нового или развитии существующего производства, приобретении оборудования. Чат-бот также учитывает наличие или отсутствие земельного участка.

Виртуальный помощник готов подсказать, где найти новых поставщиков. Кроме того, сервис в случае необходимости предлагает собственные технологические решения.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пообещал, что пользователи, которые обратятся за помощью к чат-боту, получат все необходимые ссылки и контакты для дальнейшей консультации.

По его словам, сервис будет также полезен начинающим промышленникам. Например, им может быть предоставлена информация о том, как получить субсидию, которая покроет некоторые затраты на этапе открытия производства.

С виртуальным помощником стало проще искать информацию о существующих льготах, добавили в столичном департаменте информационных технологий. Для сужения радиуса поиска чат-бот просит ответить на уточняющие вопросы, а затем предоставляет все необходимые сведения. Сервис работает круглосуточно.

Найти чат-бот в Telegram можно по запросу @Mosprom_helpbot в строке поиска. Для удобства пользователей существуют подсказки о том, как работать с виртуальным помощником.

Также за помощью всегда можно обратиться в Центр поддержки промышленности. С его функционалом можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее на московском портале поставщиков заработал новый сервис сравнения товаров. Благодаря ему можно сориентироваться в каталоге стандартных товарных единиц.

По словам замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дмитрия Тетушкина, в каталоге присутствует более 2 миллионов позиций, в которые входят структурированные характеристики с описанием товара. Данный сервис помогает заказчикам быстро анализировать предложения поставщиков.



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