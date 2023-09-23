Собянин: более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 900 столичных компаний в текущем году доросли до статуса крупного бизнеса, это на 25% больше, чем год назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Крайне успешный показатель, несмотря на непростую экономическую ситуацию. При этом каждый 8-й бизнес из этого списка получает поддержку города", – написал мэр.

В качестве городских мер поддержки предпринимателям доступны льготные кредиты, гранты на покупку оборудования, а также программы обучения и консультаций. Этот перечень регулярно корректируется с учетом пожеланий бизнеса.

Так, компании "Бифорком Тек", специализирующейся на создании центров обработки данных и автоматизированных рабочих мест, город предоставил льготный кредит на разработку новой продукции.

Между тем компания "Диагностик-М" получила от города субсидию. Ее она сможет потратить на создание оборудования в сфере безопасности с применением искусственного интеллекта.

Узнать подробности о доступных мерах поддержки предприниматели могут платформах i.moscow и "Малый бизнес Москвы".

Ранее сообщалось, что власти столицы одобрили льготную ставку на аренду помещений 297 малым и средним предприятиям города. Благодаря этому они смогут экономить свыше 633 миллионов рублей ежегодно.

