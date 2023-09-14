Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мой добрый бизнес"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Стартовал прием заявок на участие в столичном этапе Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций "Мой добрый бизнес". Их можно подать до 15 октября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Популярность конкурса среди социальных предприятий с каждым годом растет – в прошлом году в ходе регионального этапа мы получили более 100 заявок, это самый высокий показатель за историю его проведения. Всего в федеральном проекте участвовали свыше 2,5 тысячи компаний из 79 субъектов РФ", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Организатором конкурса является Минэкономразвития РФ. В нем могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Во время конкурса необходимо пройти региональный, межрегиональный и федеральный этапы.

Проекты конкурсантов должны реализовывать в столице. Также они должны оказывать позитивное влияние на изменение в обществе, иметь бизнес-модель и инновационный подход.

В этом году в конкурсе представлены восемь номинаций. Кроме того, в него добавили такие номинации, как "Социальный проект без границ" и "Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов".

Участники смогут получить известность, повысить свои профессиональные навыки и привлечь другие организации к своему проекту.

Ранее стало известно, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимине, в рамках которой провели больше 300 встреч с зарубежными партнерами.

До этого Сергей Собянин рассказал, что развитие социального бизнеса стало заметной тенденцией в столице. По словам мэра, не так давно муниципальные власти решили расширить поддержку этого вида предпринимательства. Сейчас в Москве деятельность осуществляют более 46 тысяч социально ориентированных компаний.

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