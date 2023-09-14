Более 600 млн рублей сэкономят субъекты МСП на аренде недвижимости в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года город одобрил льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Межведомственная комиссия (по имущественной поддержке. – Прим. ред.) предоставила такую меру поддержки 297 арендаторам, благодаря чему они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей", – рассказал он.

Вице-мэр напомнил, что на льготную аренду могут рассчитывать предприятия из социально значимых сфер, например здравоохранения, образования, культуры или спорта. Помещения им предоставляются без проведения торгов, а арендная ставка составляет 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что субъекты МСП, которые в этом году получили арендные льготы, занимают помещения суммарной площадью 60,8 тысячи "квадратов".

Ранее стало известно, что Москва передала мясоперерабатывающему заводу "Коломенское" участок земли площадью 0,75 гектара в аренду за 1 рубль в год. На нем предприятие возведет производственный корпус, вложив в проект не менее 200 миллионов рублей.

