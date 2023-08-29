Москва предоставила мясоперерабатывающему заводу землю в аренду за рубль в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва передала мясоперерабатывающему заводу "Коломенское" участок земли в аренду за 1 рубль в год. Теперь на этой территории предприятие сможет возвести производственный корпус, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Площадь, предоставленная в аренду по льготной ставке, составляет 0,75 гектара. Участок располагается по адресу проспект Андропова, владение 36/3, – рядом с действующим предприятием.

"Инвестор вложит в проект не менее 200 миллионов рублей. Это уже 17-я компания, с которой город заключил договор аренды земли за один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта", – добавил заммэра.

Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, договор об аренде заключили на пять лет. Это время дается предприятию, чтобы возвести новый корпус, площадь которого составит 6,6 тысячи "квадратов".

Завод "Коломенское" специализируется на выпуске колбас и мясных деликатесов. Он предлагает более 200 наименований продукции. Запуск нового корпуса позволит до 30% увеличить объемы производства и расширить ассортимент.

С марта прошлого года в рамках антикризисных мер поддержки Москва предоставила компаниям землю по ставке 1 рубль в год. Подобная льгота распространяется на весь срок действия контрактов. В общей сложности инвесторы получили от города почти 31 гектар земли.

Сергей Собянин рассказал, что Москва предоставляет городским предприятиям поддержку, для этого реализуется ряд мер: присвоение статуса промышленного комплекса, налоговые льготы и многое другое.

Так, например, Московский мельничный комбинат № 3 получил статус промышленного комплекса. Руководство предприятия в будущем планирует возвести фабрику по производству макаронных изделий, рассказал градоначальник. Для того чтобы реализовать данный проект, Москва выделила комбинату землю, которая была получена без торгов и по ставке 1 рубль в год.



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