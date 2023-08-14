Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Москва предоставляет городским предприятиям ряд мер, направленных на их поддержку, в их числе есть и присвоение статуса промышленного комплекса, и налоговые льготы, и многое другое. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Налоговые льготы – одна из самых спорных и неоднозначных мер поддержки, заслуженно снискавшая дурную славу на заре становления отечественной налоговой системы. Раздаваемые налево-направо, в 90-е годы налоговые льготы едва не угробили государственный бюджет", – отметил он.

По словам градоначальника, в связи с этими событиями большинство предоставляемых налоговых льгот было отменено в 2000 году, на какое-то время о данной мере забыли, однако в период с 2012 по 2013 год начала формироваться новая и современная система поддержки промышленности, которая подразумевала введение льгот.

"В условиях мегаполиса классическое промышленное производство объективно проигрывает торговле, девелопменту и другим высокорентабельным видам деятельности, с одной стороны. С другой стороны, городские власти нуждаются в инструментах, стимулирующих повышение эффективности промышленного производства", – объяснил Собянин.

Обновленная система налоговых льгот взыскала поддержку в правительстве РФ и Госдуме, позже были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, подчеркнул мэр столицы.

"Прежде всего, мы ничего никому не навязываем. Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса. Не хочет – может работать в стандартном налоговом режиме", – сказал он.

Собянин добавил, что для присвоения статуса промышленного комплекса предприятие должно соответствовать определенным критериям, среди которых, например, возможность вкладывать в развитие компании не менее 114,6 миллиона рублей на гектар за пять лет и эффективная реализация продукции, выручка должна составлять порядка 451,3 миллиона рублей в год.

Также предприятия обязаны выплачивать в среднем не менее 82,2 тысячи рублей каждому работнику в месяц, подчеркнул он.

"Отраслевая принадлежность не играет никакой роли. Мы готовы поддержать любое производство – от зубной пасты до космических спутников – лишь бы предприятие стабильно работало и приносило пользу Москве", – сказал Собянин.

Если руководство предприятия понимает, что их производство соответствует вышеперечисленным критериям, то столица готова снизить земельный налог в пять раз, налог на недвижимость – в два раза. По словам мэра, ставка налога на прибыль, направляемого в городской бюджет, снизится с 17 до 13,5%. Все льготы в сумме позволят снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 17–20%.

"Сегодня статусом промышленного комплекса обладают 67 предприятий, на которых трудятся 77 тысяч человек – 10% московской промышленности, если считать по числу занятых людей. Больше всего промышленных комплексов столицы работает в пищевой отрасли – 24 производителя кондитерских, хлебобулочных, мясных и молочных изделий", – отметил градоначальник.

В пример одного из таких предприятий он привел комбинат "Черемушки", который получил статус промышленного комплекса еще в 2016 году. Три года назад на предприятии появились две новые линии, на которых производятся подовый и формовый хлеб, мощность линий составляет 50 тонн в сутки.

В этом же году, по его словам, статус промкомплекса был получен Черкизовским мясоперерабатывающим заводом, в 2020 году он модернизировал цех полуфабрикатов сырокопченых колбас, а также открыл новые линии производства фарша, колбасок для жарки, нарезки колбас.

Московский мельничный комбинат № 3 также имеет данный статус, он занимается производством хлебопекарной муки, муки из твердых сортов пшеницы для макаронных изделий, манной крупы, пшеничных хлопьев и отрубей. Руководство предприятия в будущем планирует возвести фабрику по производству макаронных изделий, рассказал Собянин.

Для того чтобы реализовать данный проект, Москва выделила комбинату землю, которая была получена без торгов и по ставке 1 рубль в год, добавил он.

Статус промкомплекса получили семь фармацевтических компаний, среди которых в том числе есть один из крупнейших российских производителей лекарств и вакцин "Биннофарм". В текущем году столица заключила с производителем соглашение к договору аренды земли в Зеленограде, сказал мэр. Фармацевтическое предприятие планирует совершенствовать свои биотехнологические компетенции и расширить выпуск суппозиториев и аэрозолей.

В 2021 году статус промкомплекса был присвоен и федеральному государственному унитарному предприятию Центрального института травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова (ЦИТО). По словам Собянина, производитель выпускает медицинскую технику. Так, им удалось создать уже более 500 видов эндопротезов, аппаратов внешней фиксации, изделий для накостного и внутрикостного остеосинтеза и другое.

В апреле этого года компании "МЭЛ", являющейся одним из крупнейших в РФ производителей лифтов, лифтового электрощитового оборудования, а также трансформаторных подстанций, был присвоен статус промышленного комплекса. Собянин подчеркнул, что "МЭЛ" стала первой компанией в стране, которая запустила серийное производство лифтов, их скорость составляет 2,5 метра в секунду.

Денежные средства, которые компания смогла сэкономить благодаря льготам, будут направлены на новые разработки, например, на создание модели следующего поколения лифтов, скорость которых составит до четырех метров в секунду. В том числе планируется наращивание объема производства с 2,5 до 4 тысяч единиц оборудования в год к 2024 году, резюмировал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявлял, что производитель специализированной керамики – НТЦ "Бакор" – смог получить льготный заем на развитие производства.

По его словам, предприятие имеет статус промышленного столичного комплекса. Льготный заем в размере 150 миллионов рублей был выдан на 5 лет под 4,5%. Эти средства будут направлены на приобретение, налаживание и монтаж оборудования. "Бакор" сможет нарастить объем и качество производимой продукции, что позволит повысить инвестиции в экономику Москвы и создать новые рабочие места.



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