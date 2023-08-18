Московское мясоперерабатывающее предприятие возведет новый цех в Ново-Переделкине

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Вторая очередь масоперерабатывающего комбината компании "Элитгрупп инвест" появится в Ново-Переделкине в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Компания получила разрешение на строительство и вскоре приступит к нему. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город без торгов по льготной ставке один рубль в год предоставил компании "Элитгрупп инвест" участок под строительство второй очереди мясоперерабатывающего комплекса в промышленной зоне Орлово. Здесь займутся производством мясных и мясорастительных консервов. Компания планирует вложить в строительство 1,2 миллиарда рублей", – отметил он.

По словам Ефимова, в рамках проекта новый комплекс создаст 300 новых рабочих мест для граждан. Сам участок под застройку расположен на Новоорловской улице в районе Ново-Переделкино, где с 2021 года работают корпуса предприятия, возведенные во время первой очереди строительства, имеющие статус масштабного инвестпроекта.

На новом предприятии сотрудники будут заниматься изготовлением мясных консервов, паштета из мяса курицы, индейки и говядины. Мощности нового корпуса позволят компании производить порядка 6 миллионов банок консервов в месяц, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Планируется, что после завершения всех работ и выхода на полную мощность объем выпуска составит 72 тысячи тонн переработанного мяса в год", – подчеркнул он.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что компания смогла получить землю по ставке в один рубль в год еще в марте 2022 года, а в конце этого же года инвестору на пять лет был предоставлен участок площадью 2,5 гектара для дальнейшего возведения комплекса.

"Льготная ставка распространяется на весь срок действия договора аренды", – резюмировал он.

Ранее Ефимов сообщал, что выпуск мясной продукции в Москве за первые пять месяцев текущего года увеличился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент в городе работают 24 мясоперерабатывающих предприятия, на которых суммарно насчитывается порядка 14 тысяч сотрудников.

Овчинский добавил, что ключевым продуктом столичных мясоперерабатывающих заводов являются колбасные изделия. За указанный период их было произведено больше 114,5 тысячи тонн, что позволило покрыть порядка 70% внутреннего спроса.



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