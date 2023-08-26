Собянин сообщил о расширении программы льготного кредитования промышленности 

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования промышленности Москвы.



"Такие займы теперь смогут получать высокотехнологичные и наукоемкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, льготная ставка сохранится на уровне 3% годовых. Полная максимальная процентная ставка по кредитам не будет превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%.



С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее Собянин рассказал, что с начала 2023 года столичные власти выделили на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) более 19 миллиардов рублей. Помощь получили свыше 2,5 тысячи предприятий столицы. По словам мэра, в 2023 году гранты в столице начали выдавать на развитие городских ферм. С начала года их одобрили 11 компаниям.

