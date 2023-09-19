Собянин поручил обновить план развития Москвы на первом президиуме после выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поручил изменить государственные программы развития Москвы до конца 2023 года. Такое распоряжение он дал на первом после вступления в должность мэра столицы заседании президиума городского правительства, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новые программы предусматривают реализацию задач комплексного развития Москвы. Речь идет о проведении в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, завершении в 2024–2025 годах второго этапа реконструкции поликлиник, завершении возведения в 2024–2026 годах новых корпусов медучреждений (Московской городской онкологической больницы № 62, детской городской клинической больницы святого Владимира, лучевого корпуса Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и других).

Помимо этого, план включает:

капитальный ремонт 22 корпусов (приемных отделений) других городских стационаров;

осуществление в течение пяти лет реконструкции не менее 500 зданий городских школ;

завершение формирования сети центров "Московского долголетия";

реставрацию по меньшей мере 150 объектов культурного наследия ежегодно, в том числе Центрального московского ипподрома;

завершение преображения зданий и оборудования городских театров, в том числе Центра театра и кино, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и других;

реализацию в следующем году проекта модернизации детских школ искусств "Искусство – детям";

комплексный капремонт в 2024–2026 годах не менее 55 объектов спорта;

рост темпов реализации программы реновации жилищного фонда в два раза;

ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро;

модернизации до 2026 года не менее 500 вагонов столичного метрополитена;

выход на городские маршруты до 2026 года не менее 900 новых электробусов;

обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью ТиНАО;

рост масштабов благоустройства городской среды, особое внимание предлагается уделить крупным городским паркам, объектам улично-дорожной сети и объектов, включенных в программу "Мой район".

Вместе с этим программа будет подразумевать расширение использования технологий ИИ в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства, а также формирование столичного кинокластера, который по плану должен стать крупнейшей площадкой для производства медиапродукции.

Согласно поручению Собянина, план включает в том числе развитие научно-инновационных кластеров, в том числе инновационного научно-технологический центра Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова "Воробьевы горы" и строящегося Национального космического центра. Кроме того, в задачи программы входит завершение до конца 2024-го формирования главных проектов развития территорий Москвы.

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