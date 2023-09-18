Собянин поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин выразил благодарность жителям столицы за высокую оценку во время избирательной кампании, которая проходила в рамках выборов мэра Москвы.

"Спасибо огромное москвичам за высокую оценку, которую они нам дали во время избирательной кампании. Вне всякого сомнения, это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе", – сказал он в рамках торжественной церемонии вступления в должность мэра города.

Ранее мэр столицы также поблагодарил активных граждан за поддержку на самих выборах. Несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность. Он подчеркнул, что сделает все для того, чтобы Москва становилась все лучше и лучше.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

Днем 18 сентября Собянин официально вступил в должность мэра Москвы, принеся присягу в ходе церемонии инаугурации в Московском концертном зале "Зарядье".



МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы по итогам выборов