Путин отметил широкую поддержку Собянина москвичами

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Высокий показатель Сергея Собянина на выборах мэра Москвы доказывает широкую поддержку со стороны москвичей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

"Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы", – сказал он на инаугурации.

Президент подчеркнул, что на прошедших выборах голоса за Собянина отдали более 75% избирателей. Это указывает на одобрение москвичами инициатив градоначальника, планов и результатов работы, уточнил он.

По словам главы государства, власти продолжают модернизацию транспортной инфраструктуры во всех российских регионах, основываясь на столичном опыте. Путин заявил, что рассчитывает на успешную и далее совместную работу, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы по итогам выборов