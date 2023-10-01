Собянин рассказал, как Москва помогает столичным компаниям выходить на экспорт

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках: для предприятий организуются выставки, бизнес-выезды, поддерживается онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы и другое. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Так, с 2018 года при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) городские предприятия представили свою продукцию в десятках стран мира, в том числе, в самых отдаленных.

Мэр поделился, что столичные ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений поставляют в Йоханнесбург и еще десять городов ЮАР, системы визуальной медицинской диагностики используют в Дакке, Дели и Эль-Бахе. Цифровая медицинская лаборатория пользуется популярностью в Лиме.

В 2023 году география поддержки экспорта расширилась, подчеркнул градоначальник. Два предпринимателя из Москвы организовали переговоры в Саудовской Аравии, Иране, Марокко и других странах. До конца года бизнес-миссии состоятся в Иордании и Кувейте.

Ранее предприниматели из Москвы поучаствовали в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимине. Во время нее они провели более 300 встреч с зарубежными партнерами.

До этого МЭЦ расширил программу продвижения городских товаров на маркетплейсах дружественных стран. Благодаря этому предприниматели смогут представить продукцию в Турции и Южной Африке.

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