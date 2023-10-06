Собянин рассказал, как Москва помогает развивать креативные индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичной сфере креативных индустрий работают 106,5 тысячи организаций. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Город помогает представителям отрасли: в 2020 году для поддержки творческого бизнеса мы создали Агентство креативных индустрий (АКИ)", – написал он.

Агентство, пояснил Собянин, разрабатывает разные проекты для предпринимателей, учитывая их особенности. В частности, оно создает инфраструктуру для развития творчества путем создания шести креативных пространств. Вместе с тем АКИ предоставляет организациям льготные кредиты и гранты.

В ближайшее время в Москве планируют открыть крупнейший в городе киномедиакластер МЕТМАШ и уникальный "Центр Материалов", который станет первой в России площадкой, объединяющей производителей материалов фурнитуры из разных стран.

Ознакомиться с подробной информацией о мерах поддержки творческих предпринимателей можно на сайте агентства.

Ранее стало известно, что за время своего существования АКИ поддержало более четырех тысяч предпринимателей. Агентство, в частности, оказывает поддержку самым большим ярмаркам современно искусства – blazar, Cosmoscow и "Арт Москва". На этих ярмарках как профессионалы, так и новички могут бесплатно принять участие и заработать на продаже своих изделий.



Сергей Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий