Собянин заявил, что 8 столичных компаний победили в конкурсе перспективных брендов РФ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что в этом году в рамках форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" впервые прошел конкурс перспективных российских брендов. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

"Всего на него поступило порядка 5 тысяч заявок. Победителями стали 32 бренда из 21 региона России", – написал он.

Мэр подчеркнул, что 8 компаний-победителей было из Москвы. Столичные организации стали первыми в номинациях "креативные индустрии", "информационные технологии", "потребительские товары" и "высокие технологии".

При этом четыре компании из числа московских победителей также являются участниками программы "Сделано в Москве", призванной поддержать локальные бренды. Программа была запущена в сентябре прошлого года, к ней могут присоединиться ИП, ООО, и, начиная с этой недели, самозанятые.

Среди победителей конкурса – компания BASK, производящая высокотехнологичную одежду и снаряжение для экстремальных видов спорта и активного отдыха, VMMGAME, разрабатывающая современную компьютерную мебель, производитель натуральной ореховой пасты Natty’s и другие.

Ранее сообщалось, что продажи брендов – участников программы "Сделано в Москве" выросли на 26%. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что предприятия представляют свою продукцию на одноименной онлайн-платформе, специальных витринах маркетплейсов России и мероприятиях.



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