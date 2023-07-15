Собянин рассказал об учреждении премии "Лучший промышленный дизайн России" 

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил об учреждении премии "Лучший промышленный дизайн России".

"Учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Проведем конкурс по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что развитие промышленного дизайна является одним из приоритетных направлений для столицы. Он подчеркнул, что несколько недель назад совместно с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром культуры РФ Ольгой Любимовой был подписан меморандум о взаимодействии в развитии образовательного направления "Промышленный дизайн".

Собянин рассказал, что на конкурсе специалистами будут оцениваться мебель, предметы интерьера, электроустройства, транспорт, объекты городского дизайна, бытовая химия, упаковка продуктов питания, обувь, а также хай-тек. Победившие проекты смогут разместить на своей продукции спецзнак лауреата.

Заявки на конкурс принимаются на сайте до 31 июля. Награждение состоится в конце августа в Москве, заключил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал о реализации дизайнерских решений, которые компании РФ получили в рамках проекта "Фабрика дизайна". Мэр Москвы отметил, что производителям оказывается помощь с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров.

По словам Собянина, в прошлом году Агентство креативных индустрий впервые провело конкурс по созданию дизайна для компаний из 68 российских регионов. В результате конкурса заключили с производителями больше 20 соглашений о сотрудничестве.

Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице