Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Новиков

Меморандум о развитии образовательного направления "Промышленный дизайн" подписали в рамках ПМЭФ Сергей Собянин, глава Минпромторга России Денис Мантуров и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов и организацию мероприятий для развития данного направления в столице.

В прошлом месяце в городе начали реализовывать проект "Промышленный дизайн в Москве". Были анонсированы конференции, выставки, мастер-классы и лекции.

Также в Москве будет проходить конкурс "Лучший промышленный дизайн России", финал которого запланирован на период с 24 по 31 августа.

Ранее Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений, которые российские компании получили в рамках проекта "Фабрика дизайна". Градоначальник уточнил, что производителям оказывается помощь с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров.

В 2022 году Агентство креативных индустрий впервые провело конкурс на создание дизайна для компаний из 68 российских регионов. В результате конкурса было заключено с производителями более 20 соглашений о сотрудничестве. Кроме того, на конкурсе смогли познакомиться представители бизнеса с креативной индустрией.



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