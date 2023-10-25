Тематические "Тройки" с дизайном Физтеха выпустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематические "Тройки", посвященные Московскому физико-техническому институту, выпустили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Там отметили, что узоры на картах неслучайны: шестиугольник – это графен, за который выпускники вуза получили Нобелевскую премию, полуовалы напоминают арку Лабораторного корпуса, а третий узор – сами выпускники МФТИ.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что в начале сентября открылась станция метро "Физтех", студенты, сотрудники вуза, а также жители близлежащих районов быстрее и проще стали добираться до дома или работы. По поручению Собянина городской транспорт становится доступнее, заключил он.

Приобрести "Тройку" с дизайном Физтеха можно на сайте "Мосметро магазин", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".

Ранее сообщалось, что на наземном городском транспорте и на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) начали тестировать виртуальную "Тройку". После запуска этого проездного пассажиры смогут отказаться от пластикового носителя. Для оплаты проезда достаточно будет приложить к терминалу смартфон.

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД