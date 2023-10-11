Виртуальную карту "Тройка" начали тестировать в наземном городском транспорте и на МЦД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Виртуальную карту "Тройка" начали тестировать на наземном городском транспорте и Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, после успешных тестов и полноценного запуска виртуальной "Тройки" пассажиры смогут отказаться от пластиковой карты. Аналог позволит оплачивать проезд с помощью телефона.

"Мы продолжаем внедрять отечественные технологии и безопасные цифровые сервисы в городской транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – уточнил он.

Ликсутов напомнил, что до этого виртуальную карту протестировали на турникетах в метро. Сотрудники, участвовавшие в испытаниях, совершили более тысячи проходов.

В Дептрансе напомнили, что виртуальную "Тройку" можно будет сделать в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Билеты будут в виде QR-кода, его нужно отсканировать на турникете или валидаторе.

Ранее сообщалось, что более 12,4 тысячи человек оформили персональные карты "Тройка". Для оформления карты необходимо перейти на сайт магазина, выбрать дизайн, добавить свою фотографию и указать фамилию, имя и отчество.

До этого в приложении "Метро Москвы" появилась возможность "заморозить" годовой абонемент на транспортной карте "Тройка". Приостановить действие билета получится на 14 дней.

Карту "Тройка" можно будет пополнять на турникетах московского метро