Еще пять выделенных полос для общественного транспорта заработали в столице

Поездки на общественном транспорте для жителей сразу нескольких районов Москвы стали быстрее и безопаснее. Там появились пять новых выделенных полос, сообщили в Дептрансе.

По участкам улиц, на которых их оборудовали, проходят 17 городских маршрутов. А всего в 2023 году в столице появилось более 20 километров выделенных дорог.

На каких улицах появились выделенные полосы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.