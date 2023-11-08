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08 ноября, 17:30

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Еще пять выделенных полос для общественного транспорта заработали в столице

Еще пять выделенных полос для общественного транспорта заработали в столице

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Поездки на общественном транспорте для жителей сразу нескольких районов Москвы стали быстрее и безопаснее. Там появились пять новых выделенных полос, сообщили в Дептрансе.

По участкам улиц, на которых их оборудовали, проходят 17 городских маршрутов. А всего в 2023 году в столице появилось более 20 километров выделенных дорог.

На каких улицах появились выделенные полосы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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