20 октября, 18:06Транспорт
На МЦК восстановили интервалы движения поездов против часовой стрелки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Московском центральном кольце восстановили интервалы движения поездов против часовой стрелки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).
"Интервал в норме, на данный момент составляет 4 минуты", – говорится в сообщении.
До этого подвижные составы следовали со сниженной скоростью на МЦК от Лужников до Делового центра. Это было обусловлено техническими причинами.
Спустя некоторое время движение поездов по кольцу ввели в график. С 13:31 пассажиры могли передвигаться по МЦК в штатном режиме.
Движение поездов МЦК между станциями Лужники и Деловой центр приостановлено
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