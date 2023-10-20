На МЦК восстановили интервалы движения поездов против часовой стрелки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московском центральном кольце восстановили интервалы движения поездов против часовой стрелки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

"Интервал в норме, на данный момент составляет 4 минуты", – говорится в сообщении.

До этого подвижные составы следовали со сниженной скоростью на МЦК от Лужников до Делового центра. Это было обусловлено техническими причинами.

Спустя некоторое время движение поездов по кольцу ввели в график. С 13:31 пассажиры могли передвигаться по МЦК в штатном режиме.



Движение поездов МЦК между станциями Лужники и Деловой центр приостановлено