Движение на МЦК возобновили в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на МЦК возобновили в штатном режиме. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Московской железной дороги.

"В 13:31 движение поездов на участке Деловой центр – Лужники МЦК возобновлено в штатном режиме", – говорится в публикации.

Специалисты прикладывают усилия для того, чтобы восстановить дневной интервал.

Ранее сообщалось, что поезда снизили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. До этого на участке не было движения поездов по техническим причинам. Начали задерживаться поезда, которые следовали против часовой стрелки.

Пресс-служба Московской железной дороги принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.



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