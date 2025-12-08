Более 414 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным

Фото: kremlin.ru

Более 414 тысяч обращений было направлено на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом рассказали в эфире телеканала "Россия 1".

При этом количество сообщений в мессенджерах и на сайтах, а также звонков, поступающих в программу "Итоги года", растет в геометрической прогрессии.

Прямая линия Путина запланирована на 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался с 15:00 4 декабря и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "Москва-путину.рф".

Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора всех вопросов Кремль использует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента. Президент рассказывал, что GigaChat, которая является языковой моделью "Сбера", уже показала свою эффективность при анализе и систематизации большого массива обращений.

