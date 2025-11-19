Форма поиска по сайту

19 ноября, 21:01

Политика

Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин подтвердил проведение прямой линии в конце года, заявив, что вопросы вновь будут обрабатываться с помощью технологии искусственного интеллекта GigaChat. Об этом он рассказал на конференции AI Journey.

"Это языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан", – пояснил президент.

Как уточнил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, система, разработанная на основе GigaChat, способствует значительному ускорению распределения запросов по ответственным органам.

"Теперь мы знаем ответственных по каждому обращению с вероятностью более 90%. Это точность, как у человека, только со скоростью в тысячу раз быстрее", – отметил он в беседе с ТАСС.

В частности, анализ и маршрутизация запроса займут около 10 секунд, тогда как раньше процесс занимал несколько месяцев. Таким образом, от рутинных задач будут освобождены около 3 тысяч сотрудников, а время ожидания помощи сокращено.

"Самое важное, мне кажется, что мы снимаем с наших государственных служащих огромный объем организационной, технической и юридической работы, оставляя время на прямое общение с людьми, что является крайне важным", – отметил руководитель исполкома.

Кузнецов назвал возможность использования ИИ для ответов на вопросы граждан перспективной, это планируется реализовывать в будущем. По его словам, в таком случае система будет не только сортировать, но и анализировать запросы, а также станет помощником для чиновников при подготовке ответов, собирая необходимые данные и документы.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что ИИ-система сможет выявить те обращения граждан, которые требуют немедленного вмешательства. В приоритете окажутся вопросы социальной несправедливости в отношении инвалидов, многодетных семей, сирот и других социально незащищенных групп. Также внимание уделят проблемам семей и ветеранов СВО. Помимо этого, ИИ выделит повторяющиеся из года в год обращения.

Ранее СМИ писали, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году может пройти 19 декабря. В качестве альтернативной даты также рассматривается 18 декабря. Окончательное решение будет принято позже, отмечали журналисты.

В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот процесс сложным. Он также уточнял, что технологии ИИ позволят оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

