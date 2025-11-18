Форма поиска по сайту

18 ноября, 04:15

Политика
РБК: прямая линия Путина пройдет 19 декабря

СМИ назвали возможную дату прямой линии Путина

Фото: kremlin.ru

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году может пройти 19 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

В качестве альтернативной даты также рассматривается четверг, 18 декабря. Окончательное решение будет принято позже.

В сентябре Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Президент призвал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.

В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал этот процесс сложным. Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в декабре

