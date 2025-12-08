Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы в 2025 году. Мэр рассказал об этом в своем личном блоге.

По словам главы города, крупные проекты были реализованы в Нижегородском районе, Лефортове, Марьине и Некрасовке. Например, возле дома 8 на улице Нижней Хохловке в Нижегородском районе создали современный спортивный кластер.

"Для любителей активного отдыха обустроили воркаут-зону и установили силовые тренажеры. Рядом расположился комплекс с турниками, рукоходами и боксерской грушей. Новая площадка для падел-тенниса оборудована зрительскими трибунами", – отметил Собянин.

Он также добавил, что на площадке для стритбола можно одновременно проводить несколько матчей или тренировок. Для жителей организован и специальный скейт-парк.

Кроме того, для детей здесь установили комплексы с горками и лазалками, качели-гнезда, балансиры, веревочные гамаки и батуты. В рамках благоустройства поставили лавочки, парковые качели и деревянные беседки.

"Еще один спортивный кластер сделали напротив дома 2, строения 49 на Рязанском проспекте. Теперь у жителей есть больше возможностей для активного отдыха на свежем воздухе: воркаут-зона с тренажерами, корт для падел-тенниса, волейбольное поле и спортивная коробка для командных игр", – добавил глава города.

Вместе с тем для животных организовали специально оснащенную площадку.

В свою очередь, в Лефортове благоустроили парк КазачьейСлавы. Для детей сделали площадку в экостиле с качелями, каруселями, горками лазалками и прочим, а для подростков и взрослых – современный воркаут-комплекс.

Вдоль обновленных пешеходных дорожек установили опоры освещения и удобные скамейки. В этом же районе привели в порядок сквер на Красноказарменной площади.

"Обновили покрытие дорожек, установили современные системы освещения и видеонаблюдения – прогулки теперь безопасны в любое время суток. Для тихого отдыха поставили новые скамейки и парковые качели – можно присесть и насладиться тишиной", – сказал Собянин.

Благоустроили Госпитальный сквер рядом с Главным военным клиническим госпиталем имени Н. Н. Бурденко. Здесь обновили пешеходные дорожки, заменили гранитные ступени и обустроили парковые качели. Памятник Героям Отечественной войны 1812 года оборудовали подсветкой.

У станции МЦД-3 "Авиамоторная" обновили сквер. Прогулочные дорожки привели в порядок, заменили систему освещения, также обустроили спортивную зону с воркаут-комплексом и площадку для выгула питомцев.

В районе Марьино переоборудовали популярный каток напротив дома 3, корпуса 1 на Поречной улице. Теперь раздевалки, пункт проката инвентаря и комната первой помощи расположены в новых комфортных павильонах. Кроме того, для посетителей открылось кафе.

В Некрасовке сделали современный спортивный кластер по 2-й Вольской улице. Здесь модернизировали всесезонную спортивную площадку, обустроили воркаут-зону, зону с силовыми и кардиотренажерами и площадку для занятий боксом на свежем воздухе.

На "Аллее влюбленных" отремонтировали пешеходные дорожки, установили полукруглые лавочки и парковые качели, реконструировали популярные у горожан фотозоны. Для владельцев домашних животных оборудовали площадку с продуманным зонированием.

В разных районах Москвы обновили несколько прогулочных пространств, рассказал ранее Собянин. В частности, на Беговом районе на пешеходной зоне от Ленинградского проспекта до 2-го Боткинского проезда привели в порядок дорожки, сделали дополнительные тропинки, разместили беседки и площадку для выгула собак. В Косино-Ухтомском на бульваре в 4-м микрорайоне Кожухова установили качели и арки с подсветкой.