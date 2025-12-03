Общественное пространство с читальней и спортплощадками появится в Западном Дегунине

Фото: stroi.mos.ru

На севере Москвы появится новое современное общественное пространство с читальней и спортивными площадками, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект реализуют в рамках возведения нового жилого комплекса в Ильменском проезде. Общая площадь благоустройства достигнет почти 1 гектара. При этом зоны физической активности займут порядка 880 "квадратов".

"Здесь появятся многофункциональные тренировочные площадки, включая зону воркаута и универсальную спортивную коробку, где можно будет играть в баскетбол, бадминтон и волейбол", – указал Ефимов.

В благоустройство второй очереди проекта войдут территории площадью 1,3 гектара. Здесь построят беседки, детскую игровую зону и дополнительные спортплощадки. Именно на этом этапе на общественной территории появится павильон-читальня, где можно будет пообщаться и отдохнуть.

"Рядом появятся беседки и навесы с качелями. Пространство реализуется в рамках строительства второй очереди жилого проекта", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Сам жилой дом будет выполнен в виде трех корпусов на 1 746 квартир. Здесь же будет отапливаемый подземный паркинг на 384 места и кладовые.

Ранее стало известно, что в текущем году на востоке столицы благоустроили шесть крупных общественных пространств. В Богородском были завершены работы в парке "Янтарная горка". Для горожан обустроили прогулочную зону с прорезиненной беговой дорожкой, а детскую площадку расширили и разделили на локации.

