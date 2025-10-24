Собянин: шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке Москвы в 2025 году благоустроили шесть крупных общественных пространств. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

В частности, в Богородском были завершены работы в парке "Янтарная горка". Здесь для горожан обустроили прогулочную зону с прорезиненной беговой дорожкой, а детскую площадку расширили и разделили на локации.

"Современные качели, карусели, балансиры – скучать точно не придется. Установили веревочный комплекс, где можно потренировать ловкость и координацию. Для творческих натур поставили столики и огромную доску для рисования мелками", – сказал Собянин.

В спортивной зоне установили современные тренажеры, сделали специальную фитнес-станцию и обновили площадку для игры в футбол и баскетбол. Также оборудовали площадку для собак с новым ограждением и элементами для дрессировки.

Кроме того, в парке появился мини-амфитеатр со сценой, где теперь будут проводить разные мероприятия.

Как отметил Собянин, в столице обновили и домашний "Зеленый парк" жителей Новогиреева и Ивановского. В центре него появилась зона для отдыха. Парковые дорожки привели в порядок и высадили новые деревья, а вместо старой площадки сделали футбольное поле с искусственным газоном.

"Для любителей воркаута оборудовали специальную зону с тренажерами на все группы мышц. Для детей создали огромную игровую площадку с учетом всех возрастов. На мягком безопасном покрытии установили карусель, качели всех видов и балансиры", – поделился мэр.

Вместе с тем обновили сразу девять дворов. Везде появились современные детские и спортивные площадки, уютные места для отдыха и столы для игры в шахматы.

В Ивановском работы по благоустройству провели у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. В этом году здесь привели в порядок пешеходные дорожки, установили удобные лавочки и качели.

Также для жителей города сделали удобную парковку, поставили деревянные площадки с лежаками и обновили территорию вокруг "сухого" фонтана. Для детей создали игровые комплексы в виде корабля и маяка.

"На всесезонной спортивной площадке летом можно играть в футбол и баскетбол, а зимой – кататься на коньках и играть в хоккей. Для любителей экстремальных видов спорта оборудовали скейт-парк", – добавил Собянин.

Вместе с тем в районе Новокосино обновили пространство у Суздальского пруда. Как уточнил мэр столицы, там появились удобные пешеходные дорожки, деревянный настил вокруг пруда из лиственницы и цветники с многолетниками.

Кроме того, оборудовали специальные спуски к воде для родителей с колясками и маломобильных граждан, современную воркаут-зону. Для спокойного отдыха установили лавочки, парковые качели и шезлонги.

"Окрестные дворы тоже привели в порядок. Обновили детские и спортивные площадки, установили современное игровое оборудование для ребят всех возрастов", – добавил Собянин.

В Вешняках на улице Кетчерскойй сделали новый спортивный кластер, где можно заниматься спортом в любую погоду. Здесь появилась полоса препятствий в стиле "русский ниндзя" и всесезонная спортплощадка. Сделали современный скейт-парк и памп-трек.

Благоустроили бульвар в районе Косино-Ухтомском. Для горожан сделали аллею с обновленными дорожками и местами для тихого отдыха, а на входных зонах установили арки с подсветкой. Также обустроили площадку с амфитеатром и провели дополнительное озеленение бульвара.

Ранее на Трубной площади в Москве высадили деревья и композиции из хвойных и многолетних растений – площадь украсили более 20 остролистных кленов. Они появились на центральной части и со стороны Петровского бульвара. Также 12 деревьев высадили со стороны Цветного бульвара. Возле памятника погибшим солдатам правопорядка были созданы четыре зеленых островка.