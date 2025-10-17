Собянин подвел итоги благоустройства в Хорошёво-Мнёвниках и Куркине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты провели работы по благоустройству в районах Хорошёво-Мнёвники и Куркино на северо-западе Москвы. Об их итогах рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В Куркине прошла масштабная реконструкция парка "Дубрава", там были созданы детские игровые зоны. Для юных посетителей сделали канатные комплексы, качели, батуты и развивающие панели. В парке обновили спортивные площадки для волейбола и баскетбола, а также установили столы для настольного тенниса.

В зоне воркаута напротив дома 10 на Родионовской улице появились силовые тренажеры с навесами и регулируемой нагрузкой, а рядом с домом 14 теперь располагается современная полоса препятствий в стиле "русский ниндзя" с боксерской грушей и турниками. Кроме того, в рамках работ специалисты обустроили комфортную дорожку для велосипедистов.

Вокруг водоема в парке сделали настил с полукруглыми лавочками, организовали зону отдыха с лежаками и деревянную горку для зимних развлечений. Кроме того, рабочие отремонтировали сухой фонтан.

Новые пространства были сделаны и в жилых кварталах на улицах Родионовской, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе. У дома 18, корпуса 1, на Родионовской улице оборудовали площадку для занятий спортом. Для детей установили две игровые площадки, на одной из которых появился комплекс с канатными элементами и мини-скалодромом. На площадке у дома 18, корпуса 2, специалисты разместили игровой городок с горками, переходами и канатным комплексом для лазания.

После завершения благоустройства со стороны Захарьинской улицы горожане могут попасть в зону тихого отдыха с лавочками и живой изгородью. Между домами 9 и 11 на Соловьиной Роще была обустроена зеленая зона со скамейками и парковыми диванами с навесами.

В Хорошёво-Мнёвниках рабочие благоустроили сквер у храма Александра Невского. Любители спортивного отдыха теперь могут провести тренировки на силовых тренажерах и комплексах для воркаута. Кроме того, в сквере появились лавочки, обновленные дорожки, песочный городок, игровой комплекс с горкой и канатной лазалкой, карусели, качели-балансиры и качалки на пружине.

Вместе с тем на этой территории была сделана современная система освещения и проведено озеленение.

Во дворе дома 12 на улице Мнёвники специалисты установили игровой комплекс со скатной и спиральной горками, песочницу, карусели, качели и развивающие панели. Между домом 51 на улице Маршала Тухачевского и домом 19 на улице Генерала Глаголева они привели в порядок баскетбольную площадку и место для детских игр, где разместили игровой комплекс с горками, мини-скалодромом и переходом-трубой.

У дома 19 на перекрестке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского после благоустройства появилось место для отдыха с парковыми качелями, лежаками и шахматными столами, а перед домом 51 по Маршала Тухачевского и между домом 19, корпусом 1, и домом 15, корпусом 1, по улице Генерала Глаголева – игровые комплексы с элементами для лазания, качели, карусели и парковые качели.

Вместе с тем на территории Большого городского пруда в районе Савелки благоустроили зону отдыха. В рамках работ обновили инфраструктуру для спортивных тренировок, досуга с детьми и тихого отдыха. Для любителей пляжного волейбола на месте устаревших оборудовали три современные площадки, в зоне воркаута – силовые тренажеры и комплексы с турниками.