Современные спорткластеры появились на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Два современных спорткластера создали на юго-западе Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, объекты появились в Ясеневе и Северном Бутове. В новых пространствах жители могут гулять и заниматься спортом.

Первый спорткластер сделали в Бутовском лесопарке между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом. Там оборудовали площадки для волейбола, баскетбола, большого и настольного тенниса, а также футбольное поле.

Для спортсменов создали зоны с силовыми тренажерами, комплексами для воркаута и полосой препятствий, а для других посетителей – детские площадки и зоны отдыха.

Второй кластер появился в Ясеневе. Там обустроили футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками, зоны для воркаута и силовых тренажеров, места для занятий боксом и игр в настольный теннис, шахматы и шашки. Для детей оборудовали игровую площадку.

Бирюков напомнил, что работы по созданию комфортной городской среды ведутся постоянно. Например, в 2024 году новые спортзоны сделали на Нагорной улице, Литовском бульваре и Ломоносовском проспекте.

Ранее на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде открылся новый спортивно-досуговый комплекс. Для любителей спорта оборудовали ледовые арены, футбольное поле, корты для падел-тенниса и сквоша. Также для посетителей доступны тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медблок и буфет.