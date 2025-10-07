Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 13:28

Мэр Москвы

Собянин: в "Технополисе "Москва" открыт новый спортивно-досуговый комплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории особой экономической зоны "Технополиса "Москва" в Зеленограде открыли новый спортивно-досуговый комплекс, сообщил Сергей Собянин в канале MAX.

"В распоряжении сотрудников компаний – резидентов ОЭЗ, жителей и любителей спорта – ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что оборудованы тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет.

По словам Собянина, в комплексе будут проходить занятия по различным видам спорта, а также планируется проведение спортивных турниров. Ожидается, что ежедневно комплекс смогут посещать до 2 тысяч человек.

Ранее в Филевском парке в Москве открылся регбийный стадион, территория которого составляет 1,4 гектара. В рамках торжественного мероприятия состоялись товарищеский турнир, мастер-классы и конкурсы по регби и футболу для школьников.

Новый регбийный стадион открыли в Филевском парке

Читайте также


мэр Москвыспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика