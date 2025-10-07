Собянин: в "Технополисе "Москва" открыт новый спортивно-досуговый комплекс

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории особой экономической зоны "Технополиса "Москва" в Зеленограде открыли новый спортивно-досуговый комплекс, сообщил Сергей Собянин в канале MAX.

"В распоряжении сотрудников компаний – резидентов ОЭЗ, жителей и любителей спорта – ледовые арены, футбольное поле с искусственным газоном, шесть кортов для падел-тенниса и сквоша", – отметил мэр.

Градоначальник добавил, что оборудованы тренажерный и хореографический залы, раздевалки с душевыми, медицинский блок и буфет.

По словам Собянина, в комплексе будут проходить занятия по различным видам спорта, а также планируется проведение спортивных турниров. Ожидается, что ежедневно комплекс смогут посещать до 2 тысяч человек.

Ранее в Филевском парке в Москве открылся регбийный стадион, территория которого составляет 1,4 гектара. В рамках торжественного мероприятия состоялись товарищеский турнир, мастер-классы и конкурсы по регби и футболу для школьников.