Собянин сообщил об открытии нового здания школы "Интеграл"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое здание школы "Интеграл" появилось в Багратионовском проезде. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"Эта школа не первый год славится своими учениками – победителями и призерами разных олимпиад", – отметил мэр столицы.

Новый корпус "Интеграла" предназначен для учеников с первого по восьмой класс. В здании создали учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, медиатеку, медблок и обеденный зал. Навигацию по новой школе оформили в едином стиле.

"В новом здании продолжат проект предпрофессионального образования "Математическая вертикаль" и начнут подготовку ребят по "ИТ-вертикали". Также дети смогут выбрать для изучения китайский язык – как основной или второй иностранный", – добавил Собянин.

Занятия физкультурой будут проходить как в универсальном спортзале, так и на свежем воздухе. Рядом с учебным заведением специалисты создали беговую дорожку, отвели зону для прыжков в длину, а также место для игровых видов спорта и зону с тренажерами.

"Для отдыха обустроили площадки – с беседками, теневыми навесами и хвойными растениями", – сказал градоначальник.

Новый корпус "Интеграла" позволит раскрыть потенциал и талант еще большему числу юных москвичей, заключил Собянин, пожелав учителям и ученикам новых открытий и ярких уроков.

Ранее столичные власти предоставили инвестору земельный участок в районе Митино, где в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта планируется построить школу. Девелопер возведет образовательное учреждение на тысячу учеников вблизи села Рождествено. Участок для школы выделят на Муравской улице, неподалеку от метро "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии.

