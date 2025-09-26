Новый корпус появился у школы в Куркине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва передала школе № 1298 "Профиль Куркино" новое здание для учащихся и воспитанников детского сада. Об этом сообщила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства столицы.

Как подчеркнула Соловьева, город активно инвестирует в обновление образовательной инфраструктуры. Например, площадь нового корпуса составляет более 11 тысяч квадратных метров.

"Он рассчитан на 400 школьных и 150 дошкольных мест. В здании оборудованы современные универсальные и специализированные кабинеты, спортивные залы и пространства для мероприятий, что создает все условия для полноценного учебного процесса", – пояснила глава департамента.

В новом здании в дошкольном отделении имеются групповые ячейки, медицинский кабинет, а также помещения для музыкальных и физкультурных занятий. Вместе с тем для школьников подготовили учебные кабинеты и пространства для отдыха. Кроме того, учащимся доступны гимнастический зал, медпункт, спортзал и медиатека.

Само здание было построено в 2025 году за счет средств городского бюджета.

Ранее в Хорошёвском районе столицы началось строительство образовательного комплекса. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. В комплекс войдут школа на 700 учеников и детский сад на 300 воспитанников.

Центральную часть займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом в форме амфитеатра. Также комплекс получит обособленные блоки.